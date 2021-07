Niente da fare per Giovanni Faloci: non si è ripetuto l’exploit di Spoleto, che lo aveva portato a Tokyo con un lancio di 67.36 che aveva sfiorato il record italiano. L’atleta tifernate non ha superato le qualificazioni: dopo due nulli ha raggiunto nel terzo lancio la misura di 57.33 metri, che gli è valsa il 25esimo posto. Servivano almeno 63 metri per accedere alla finale. Ci riproverà per Parigi 2024.

Nella notte delusione anche per Santarelli & co.