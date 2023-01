Omicidio-suicidio in Romagna. A sparare, un 82enne umbro

Un omicidio-suicidio con movente probabilmente passionale, è quello che si è consumato sabato pomeriggio a Bellaria-Igea Marina (Rimini), nel parcheggio antistante l’istituto Giordano. A fare fuoco con una pistola contro la 70 Oriana Brunelli e poi contro sé stesso, è stato l’82enne Vittorio Capuccini, ex agente della polizia municipale, originario di Sanfatucchio (Castiglione del Lago) e residente, come la vittima, a San Mauro Pascoli (Forlì Cesena). L’anziano, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, sarebbe sceso dalla propria Renault Twingo per poi sparare alla donna – con cui in passato avrebbe avuto una relazione – e poi, una volta risalito in auto, si è ucciso con un colpo di pistola alla testa. Pochi dubbi sulla dinamica dei fatti che avrebbero visto, prima del duplice dramma, un’animata discussione fra i due, giunti nel parcheggio a bordo delle rispettive auto. La donna è stata subito soccorsa da un’infermiera che passava in zona ma per lei, così come per Vittorio Capuccini, non c’è stato nulla da fare.

