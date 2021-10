Operaio di Foligno infortunato sul lavoro: è in rianimazione

Un operaio di Foligno – A.C. di 47 anni – è rimasto gravemente infortunato in un cantiere in località Manciano, in Toscana.

In elisoccorso a Siena

L’uomo, di nazionalità albanese, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Orbetello e, da lì, trasportato in elisoccorso al policlinico Le Scotte di Siena, dove è ricoverato, prognosi riservata, in rianimazione.

Possibili danni neurologici

Gli è stato riscontrato un trauma da schiacciamento del cranio, con fuoriuscita di sangue dalle orecchie. I medici stanno verificando eventuali danni neurologici. Da capire le cause dell’incidente, su cui ci sono le indagini in corso.