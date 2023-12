Operaio cade in una trincea di scavo: trasportato in ospedale

Infortunio sul lavoro mercoledì mattina – intorno alle ore 9.30 – in un cantiere stradale in via di Fontevole, a Gubbio. Un operaio – riferiscono i vigili del fuoco del comando provinciale di Perugia – è caduto nella trincea di scavo della linea dell’acquedotto urbano. Estratto dai vigili del fuoco eugubini, è stato consegnato alle cure degli operatori del 118 per il successivo trasporto in ospedale: avrebbe riportato – riferisce il 115 – contusioni alla schiena con forti dolori. Sul posto anche la polizia Locale di Gubbio.

Condividi questo articolo su