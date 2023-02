Ordine avvocati Terni: c’è il nuovo consiglio. Lancia il più votato

Si è concluso nel tardo pomeriggio di venerdì lo spoglio delle schede nell’ambito delle elezioni per il rinnovo del consiglio dell’Ordine degli avvocati di Terni. Il più votato – dati ufficiosi – è stato l’avvocato Fabio Lancia con 262 preferenze.

Il risultato

Di seguito gli altri dieci componenti del nuovo consiglio in ordine di preferenze: Federica Bigi 226, Elisa Esposito 175, Elisabetta Brunetti 173, Valentina Fratini 158, Stefania Cherubini 140, Andrea Camilli 135, Paolo Cipiccia 121, Antonio Barberisi 119, Alessia Solini 118, Francesca Gaviglio 117. Restano per il momento fuori dal consiglio gli avvocati Francesco Sconocchia (101), Valentino Viali (99), Paolo Malanotte (82), Simona Leonelli (80) e Lorenzo Apuzzo (43). Ora il nuovo consiglio dovrà essere convocato per eleggere il presidente – Lancia è in pole position -, segretario e tesoriere.

Aiga esulta: «Raccogliamo i frutti»

Esulta Aiga Terni, l’associazione dei giovani avvocati, che parla di «grande risultato» in relazione ai propri iscritti candidati alle elezioni. «Tutti i cinque soci Aiga candidati, sono stati eletti: entrano la presidente Francesca Gaviglio, Andrea Camilli, Antonio Barberisi e i due consiglieri più votati, Fabio Lancia e Federica Bigi. Dopo la presidenza Standoli – prosegue la nota – i ‘giovani’ ci riprovano e puntano di nuovo ad una presidenza Aiga. A livello nazionale, invece, Lucia Dominici sabato è stata nominata membo di giunta al consiglio direttivo di Milano». L’avvocato Gaviglio parla di una sezione, quella di Terni, «in grande crescita. Stiamo raccogliendo i frutti di un ottimo lavoro di squadra e per questo ringrazio tutto il direttivo e i membri della consulta del presidente».