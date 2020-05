Orrore: coniglio appeso per la coda

Orrore e sgomento per chi, nella giornata di domenica, ha trovato un coniglio morto appeso per la coda a un albero a Perugia, nella zona di Pieve San Sebastiano, tra Montebagnolo e Montelaguardia.

I carabinieri indagano

Sono stati subito avvertiti i carabinieri forestali che hanno subito avviato le indagini. L’animale si trova ora all’istituto zooprofilattico per stabilire le cause di morte. Scrive Il Messaggero Umbria che ci sarebbero sospetti, non confermati dagli investigatori, su un gruppo di ragazzini.