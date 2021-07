Orvieto, 20enne guida ma non ha mai avuto la patente: denunciato

Controlli a tappeto nel corso degli ultimi giorni da parte dei carabinieri della Compagnia di Orvieto. Il bilancio è di tre denunce. Due di queste hanno riguardato altrettanti 20enni orvietani, fermati in auto dai militari del Nor che li hanno trovati in possesso di tre coltelli, di cui a serramanico e con una lama lunga circa 11 centimetri. Entrambi incensurati, sono stati deferiti all’autorità giudiziaria per ‘porto abusivo di armi’ ed i coltelli sono stati sequestrati. La terza denuncia riguarda un altro 20enne orvietano, già noto alle forze dell’ordine, trovato al volante di un’auto – mentre circolava indisturbato – nonostante non avesse mai conseguito la patente.

