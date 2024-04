Orvieto: 60enne perseguita l’ex. Arrestato in piazza

Un 60enne di Orvieto è stato arrestato dalla polizia di Stato della Rupe per atti persecutori nei confronti dell’ex convivente. Nei giorni scorsi la donna lo aveva denunciato e le indagini del personale della squadra anticrimine avevano portato all’attivazione del ‘codice rosso’ da parte dell’autorità giudiziaria di Terni. Di recente l’uomo ha incontrato l’ex in una piazza di Orvieto e ha iniziato ad inveire contro di lei e la figlia che stava cercando di difenderla. A notare la scena, in attesa dell’arrivo della Volante, è stato un sottoufficiale della polizia Locale di Orvieto che, resosi conto della situazione, si è frapposto fra i due evitando conseguenze ancora peggiori. Quando la polizia di Stato è giunta sul posto, il 60enne è stato arrestato in flagrante e quindi ristretto nel carcere di Terni. L’arresto è stato poi convalidato dal gip che ha applicato la misura cautelare dei domiciliari.

