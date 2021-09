Orvieto, 72enne finisce sotto il trattore in un oliveto: soccorso

Incidente in ambito agricolo nel primo pomeriggio di giovedì in località San Valentino, ad Orvieto (Terni). Un uomo di 72 anni, residente in zona, è finito sotto il proprio trattore mentre stava svolgendo operazioni di pulitura su un fondo privato dove insiste un oliveto. Il mezzo si è ribaltato finendo in una cunetta di scolo e l’anziano è stato soccorso dai vigili del fuoco orvietano, che lo hanno estratto dal trattore, e quindi dagli operatori del 118 per il successivo trasporto in elisoccorso all’ospedale ‘Belcolle’ di Viterbo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del comando Compagnia di Orvieto, coordinati dal capitano Giuseppe Viviano, per gli accertamenti volti a ricostruire l’accaduto. Secondo quanto appreso, il 72enne non sarebbe comunque in pericolo di vita.

Condividi questo articolo su