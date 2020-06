Grazie incidente stradale per un commerciante 60enne orvietano, nella giornata di venerdì. L’uomo – in sella ad una moto – è caduto mentre percorreva in discesa via della Cava, ad Orvieto (Terni). Soccorso dagli operatori del 118, è stato condotto d’urgenza in ospedale dove si trova ricoverato in prognosi riservata in ragione del grave trauma cranico riportato. La ricostruzione della dinamica del sinistro che non ha coinvolto altri veicoli, è affidata alle forze dell’ordine.

