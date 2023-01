Orvieto: incidente allo svincolo dell’A1. Auto si ribalta, sei persone in ospedale

Incidente stradale nel pomeriggio di sabato lungo l’autostrada A1 all’altezza dello svincolo autostradale di Orvieto (Terni) in direzione Roma. Due i veicoli coinvolti, uno dei quali si è ribaltato, ed il bilancio riferito dalla polizia Stradale di Orvieto, coordinata dal comandante Stefano Spagnoli, è di sei persone rimaste ferite e trasportate all’ospedale di Orvieto. Fra queste, una donna è giunta al pronto soccorso in ‘codice giallo’ e tutti gli altri con lesioni meno importanti. Sul posto sono intervenuti la Stradale, gli operatori del 118 con tre ambulanze i vigili del fuoco e personale di Autostrade per l’Italia. Fisiologici i rallentamenti per la viabilità.

