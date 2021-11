Ha investito un 60enne di Orvieto mentre attraversava la strada ma, come si dovrebbe fare in questi casi, non si è fermato per prestare soccorso. Anzi, è andato via facendo perdere le proprie tracce: il fatto è accaduto domenica pomeriggio in località Bardano come riporta il sito di informazione orvietolife.it. L’uomo ha riportato un trauma cranico e fratture al femore ed è stato sottoposto ad un delicato intervento. Ora sta alle forze dell’ordine cercare di risalire al responsabile.

