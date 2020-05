Orvieto non ha più casi di coronavirus

Fine degli ultimi tre isolamenti contumaciali ad Orvieto, dopo che gli stessi si sono tramutati in guarigioni ‘ufficiali’. Da sabato la città della Rupe non ha più – almeno sul piano di ciò che è noto e accertato – persone positive al Covid sul proprio territorio comunale. Dall’inizio dell’epidemia erano state 52 le persone residenti ad Orvieto, risultate positive al coronavirus.

A caccia di asintomatici

«Da oggi Orvieto è un comune ‘Covid free’ – commenta il sindaco, Roberta Tardani – una notizia che non vedevamo l’ora di poter annunciare. Attualmente infatti non ci sono residenti o domiciliati nella nostra città positivi al Covid-19. Test e tamponi comunque continuano e, come è stato annunciato, la nostra città è tra quelle scelte dal ministero della Salute per lo screening su asintomatici e immuni che partirà la prossima settimana».

«La sfida prosegue»

«Complessivamente dall’inizio dell’emergenza abbiamo avuto 59 casi, 7 le persone che sono purtroppo decedute. A loro e alle loro famiglie va un pensiero particolare ma – osserva la Tardani – mi si consenta anche un grande ringraziamento a tutti coloro che a vario titolo hanno gestito e stanno ancora gestendo questa emergenza con un immenso cuore e spirito di abnegazione. Sono stati giorni difficilissimi non solo lavorativamente ma, anche emotivamente. Abbiamo affrontato una situazione mai provata prima, ci sono stati problemi e criticità che abbiamo cercato di affrontare e risolvere nell’interesse di tutti i cittadine. Ora in questa ‘fase due’ – conclude il sindaco – ci aspetta un’altra sfida altrettanto dura che è quella della ripartenza in cui saranno i nostri comportamenti a fare la differenza. L’attenzione dovrà rimanere altissima, servirà responsabilità e prudenza, lo abbiamo detto tante volte. Quella che ha guidato i provvedimenti delle ultime ore e le decisioni che prenderemo nei prossimi giorni».