Orvieto, schianto in A1: ragazza soccorsa in ‘codice rosso’

Incidente stradale autonomo, nel primo pomeriggio di martedì, lungo l’autostrada A1 all’altezza del chilometro 450, poco prima del casello autostradale di Orvieto (Terni) in direzione Roma. Il conducente di un furgone, per cause in corso di accertamento, ne ha perso il controllo, sbandando e finendo contro il guardrail. A bordo c’era una famiglia: una giovane di 20 anni è stata soccorsa dagli operatori del 118 e trasportata in ‘codice rosso’ all’ospedale di Terni. Altri due familiari della ragazza sono stati condotti al ‘Santa Maria della Stella’ di Orvieto con lesioni meno gravi. Sul posto si sono portati gli agenti della polizia Stradale di Orvieto coordinati dal dirigente Stefano Spagnoli, gli operatori sanitari del 118 con tre ambulanze, addetti Anas, vigili del fuoco della Rupe e mezzi di soccorso. Significativa la coda – circa 5 chilometri alle ore 15.30 – formatasi in seguito all’incidente, con il traffico congestionato.

