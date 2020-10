Ospedale Narni-Amelia Validazione progetto ancora al palo

di S.F.

L’ultimo in ordine di tempo a battere un colpo sull’argomento – l’ennesimo, la storia è nota – è stato il sindaco narnese Francesco De Rebotti. Per ora da Perugia permane l’incertezza sulla realizzazione del nuovo ospedale Narni-Amelia da 58 milioni di euro in zona Podere Camartana. Di certo, semmai si dovesse proseguire sull’iter già avviato da anni, ci sarà da procedere con un passaggio che, al momento, è rimasto in standby nonostante l’aggiudicazione efficace del 31 marzo: il servizio di verifica per la validazione del progetto esecutivo, per la quale si è sviluppata una lunga gara tra la seconda parte del 2019 ed inizio 2020.

LA BATTAGLIA AL TAR PER GLI ESPROPRI

«In attesa dei documenti»

Un lavoro con un importo d’appalto base da 312.421 euro, poi aggiudicato con un ribasso del 73,08% alla Progetto Costruzione Qualità Pcq srl di Ancona. Un iter che ha coinvolto anche società di Milano, Roma e Bologna e, appunto, chiuso sette mesi fa con la determina dirigenziale a firma dell’istruttore Maria Cristina Vagaggini, del responsabile del procedimento Francesco Silvani e della dirigente Maria Luisa Morina del servizio patrimonio. Il Covid ha rallentato il processo, a tal punto che fu disposta una proroga – fino a metà giugno – per l’atto di stipula tra le parti. Ad Ancona sono ancora in attesa: «Sì, ci siamo aggiudicati la gara, ma ad oggi non ci è stato inviato niente dalla stazione appaltante e siamo fermi», fanno sapere dalla società marchigiana.

COLETTO: «SI FA, MA VA RIPARAMETRATO»

Validazione in arrivo

Il discorso per la Usl Umbria 2 è diverso: «Ci dobbiamo vedere personalmente, non si può fare – spiegano dall’azienda sanitaria in merito alla validazione – a distanza. Ci stiamo organizzando, devono analizzarlo di persona procedere. Si va avanti, non c’è alcun atto di revoca». La determina a contrarre per l’affidamento del servizio è del 22 agosto 2019, oltre un anno fa. La lunga, tortuosa strada per il nuovo ospedale di Narni-Amelia prosegue così.