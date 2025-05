Novità all’azienda ospedaliera ‘Santa Maria’ di Terni. In via temporanea – lo rende noto l’ospedale – cambia l’accesso per gli utenti alla portineria centrale.

Tutto legato all’avanzamento dei lavori per il reparto malattie respiratorie, finanziando con fondi del Pnrr: «Prevede il posizionamento di una unità trattamento aria che consentirà di efficientare il nuovo reparto con climatizzazione e ricambi d’aria, sfruttando anche il gruppo frigo dedicato», spiega l’azienda.

Nei pomeriggi di lunedì 19 e mercoledì 21, dalle 13 alle 18, ci sarà una modifica per gli accessi alla portineria centrale dell’ospedale. Gli utenti – sottolinea l’ospedale – potranno accedere alla portineria passando dal piano -2, lato risonanza magnetica (di fronte ai poliambulatori). «Inoltre, per i veicoli autorizzati diretti alla portineria centrale, verrà istituito il doppio senso di marcia gestito dal servizio accoglienza e vigilanza».

In più lunedì dalle 9 alle 14 verrà posizionata una autogru nella zona adiacente il pronto soccorso per consentire il carico di tubazioni, valvole, apparati di regolazione necessari per il collegamento idraulico del gruppo frigo posizionato in copertura.