di S.F.

La dottoressa Federica Celi è stata nominata direttore del dipartimento materno infantile «senza soluzione di continuità» rispetto a quanto già deliberato di recente. Il via libera per tre anni è arrivato lunedì con firma del direttore generale Andrea Casciari.

L’incarico le era stato attributo il 6 marzo 2024 per un periodo non superiore a dodici mesi nelle more della nomina del comitato del dipartimento in questione (avvenuto lo scorso novembre). Poi ad aprile 2025 la proroga in attesa dell’espletamento della procedura tecnica e ora il semaforo verde perché è giunto il verbale del comitato: «Ha individuato all’unanimità e proposto per la nomina la dottoressa ssa Federica Celi». Già al vertice della struttura complessa di pediatria, neonatologia e Utin del ‘Santa Maria’.