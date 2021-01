Ospedale Terni, tempo di ‘proroghe’ in attesa delle nuove nomine

Stesso discorso – l’azienda sanitaria locale si è già mossa in tal senso per Camillo Giammartino e Piero Carsili – della Usl Umbria 2. Tutti in attesa che si concluda la procedura utile all’aggiornamento degli elenchi regionali dei soggetti idonei alle nomine e, nel contempo, c’è la necessità di garantire il regolare funzionamento delle attività: lunedì il neo direttore generale – lo sarà fino al dicembre 2023 salvo decisioni diverse della Regione – dell’azienda ospedaliera di Terni, Pasquale Chiarelli, ha firmato l’atto per due ‘proroghe’. La prima riguarda Sandro Vendetti per le funzioni di direzione sanitaria (massimo di sessanta giorni), la seconda per lo stesso dg 46enne: per ora, fino a quando non ci sarà il nuovo direttore amministrativo, se ne occuperà lui stesso.

