Usl Umbria 2, proroga Giammartino e Carsili

I nuovi direttori generali ci sono ed a stretto giro sono previste ulteriori novità per l’azienda ospedaliera ‘Santa Maria’ di Terni e la Usl Umbria 2. Quest’ultima, in attesa dell’approvazione degli elenchi regionali dei soggetti idonei alle nomine, in chiusura d’anno ha prorogato gli incarichi di direttore sanitario e amministrativo facente funzioni dell’azienda: in uno degli ultimi atti da commissario straordinario – ora è Dg – Massimo De Fino ha dato il via libera per Camillo Giammartino e Piero Carsili per un tempo massimo di sessanta giorni. Per ora restano ai loro posti, poi si vedrà.

Condividi questo articolo su