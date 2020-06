Ospedale Terni, doppio ‘richiamo’ su spese

di S.F.

Controllo e invito al contenimento di due voci di costo perché nel 2019 la spesa è stata troppo alta. L’input è partito lunedì dalla Regione in direzione ospedale ‘Santa Maria’ di Terni: mirino sul bilancio di esercizio dello scorso anno approvato a fine maggio e che, a distanza di un mese, ha visto il via libera di palazzo Donini. Tutto bene? Negativo. E c’è il ‘richiamo’. Lavoro per il neo commissario straordinario Pasquale Chiarelli.

IL BILANCIO D’ESERCIZIO 2019 DELL’OSPEDALE DI TERNI

La prima criticità: 4,4 milioni di troppo

L’utile 2019 del ‘Santa Maria’ ha toccato quota 7.775 mila euro con un decremento del 47% rispetto al 2018. Ma gli appunti arrivano su altro e si poggiano sui rilievi mossi dal collegio sindacale, a partire dalla spesa per il personale: i 74.732.705 milioni di euro non rispettano «il tetto di spesa pari al quella sostenuta nell’anno 2004 ridotta dell’1,4%», in riferimento al vincolo da tenere a mente. Tuttavia viene specificato che «il suddetto sforamento si pone in continuità con e precedenti annualità e trova la sua principale genesi nel disallineamento dei tetti aziendali (invariati dal 2004) al mutato assetto istituzionale del servizio sanitario regionale intervenuto anche per effetto della L.R. 18/2012. Si precisa, inoltre, che è stato nel tempo ridotto per effetto del correlato blocco assunzionale». In tal senso la giunta a guida Tesei di recente ha riformulato i tetti massimi con una rimodulazione – per il nosocomio ternano – da 70 milioni a quasi 76 per il 2020. C’è anche altro: «In merito al limite previsto per il personale a tempo determinato, di cui all’art. 9, c. 28 DL 78/2010 e pari al 50% della stessa tipologia di spesa sostenuta nell’anno 2009, il collegio rileva altresì che lo stesso risulta essere stato superato per 5.146.737,33 euro». L’organico di ruolo dell’ospedale nel 2019 è diminuito di 42 unità (1.571).

CHIARELLI NUOVO COMMISSARIO PER L’OSPEDALE DI TERNI

Il secondo ‘sforamento’ e l’invito

Altro dato non in linea con quelli regionali e nazionali è il costo per la farmaceutica, quantificato per il 2019 in 14.822.121 milioni di euro: «Mostra un incremento rispetto all’esercizio precedente» e ciò «non ha consentito il rispetto del limite fissato a livello regionale». «Non sono state istituite – si legge sull’argomento – misure di contenimento della spesa, quali l’istituzione del ticket regionale; il collegio ha rilevato un incremento dei costi per acquisto di prestazioni di lavoro interinale». Il parere favorevole c’è, ma le spese da abbassare non mancano: «Sebbene nella relazione venga precisato che il mancato raggiungimento dell’obiettivo non è sanzionato in presenza di raggiungimento del pareggio di bilancio, si invita la direzione aziendale a porre in essere tutte le misure necessarie a consentire, in un’ottica di monitoraggio continuo, il contenimento di tale voce di costo». Lo sforamento per i contratti di lavoro a tempo determinato è stato di oltre 5 milioni di euro rispetto al tetto massimo fissato a 2.818.086 milioni.

La valutazione

Nell’arco temporale in questione al vertice dell’azienda c’erano Maurizio Dal Maso e Andrea Casciari: l’approvazione del bilancio d’esercizio – specifica la giunta – «non sostituisce, né pregiudica la valutazione del direttore generale e dei commissari straordinari pro tempore dell’azienda ospedaliera ‘Santa Maria’ di Terni sul conseguimento degli obiettivi a loro assegnati per il periodo di riferimento». Il messaggio c’è ed è chiaro perché si invita la direzione «a porre in essere tutte le misure necessarie a consentire, in un’ottica di monitoraggio continuo, il contenimento della voce di costo spesa farmaceutica e della spesa del personale». Tocca a Chiarelli.