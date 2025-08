di S.F.

Prosegue l’avventura da responsabile facente funzioni del dottor Giovanni Carreras alla struttura complessa universitaria di cardiologia dell’ospedale di Terni. Il dg Andrea Casciari ha firmato la proroga dell’incarico.

Carreras proseguirà per altri sei mesi a partire dal 15 agosto nelle more del conferimento definitivo. Una scelta necessaria «al fine di presidiare ed assicurare la continuità nei compiti assistenziali dei servizi sanitari ed evitare disagi organizzativi dovuti all’assenza del dirigente». Il primo incarico per lui risale allo scorso novembre.