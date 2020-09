Paciano, tre feriti in un incidente a catena

È di tre feriti, per fortuna in condizioni non gravi, il bilancio di un grave incidente avvenuto poco prima delle 22 di sabato in località Poderaccio Basso, nel territorio comunale di Paciano, a pochi chilometri dal confine fra Umbria e Toscana.

Schianto a tre

Lungo una strada periferica si sono scontrate due vetture che poi sono state urtate da una terza che sopraggiungeva. I tre feriti sono stati portati all’ospedale di Castiglione del Lago per accertamenti, ma nessuno dei tre, al momento, desta particolari preoccupazioni. Sul posto, i carabinieri della stazione di Panicale, per accertamenti, i vigili del fuoco e le ambulanze che hanno soccorso i feriti. Pesanti conseguenze per il traffico visto che le auto hanno occupato a lungo la carreggiata prima di essere spostate.