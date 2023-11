Paga la piadina con 20 euro falsi. A casa ne ha altri 22 mila: «Li ho presi su Internet»

Ha pagato una piadina con 20 euro falsi ma il commerciante se n’è accorto ed ha chiamato i carabinieri. Così è stato scoperto a Città di Castello un 43enne residente a Perugia che, perquisito dai militari della Compagnia tifernate, aveva con sé altre banconote – sempre da 20 euro – contraffatte. Scontata la perquisizione domiciliare che ha fatto emergere molto altro, ovvero ben 22 mila euro falsi – in banconote di vario taglio – che l’uomo ha dichiarato di aver reperito su Internet. «Le indagini – spiega una nota dell’Arma – hanno inoltre permesso di accertare che un’altra banconota da 20 euro contraffatta, era stata utilizzata presso un’altra piccola attività. I soldi erano in tutto simili a quelli autentici, se non per la presenza di una piccola indicazione posta a margine degli stessi». Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro e il 43enne denunciato a piede libero per spendita di banconote contraffatte e truffa.

