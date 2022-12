PalaCardeto Terni, altri 4 mila euro per il guano dei piccioni

Il ‘Galigani’ di Cardeto e le spese per i piccioni, ci risiamo. In attesa dell’apertura – slittata di molti mesi rispetto ai piani originari – del parco, il Comune si è mosso per un altro esborso legato alla presenza dei volatili e di ciò che ne è conseguito: mini affidamento diretto da poco meno di 4 mila euro a favore della Delta Service Multiservizi di Cristiano Romiti.

I 18 MILA EURO PER LA INTERAMNA ACCIAIO: SEMPRE NODO PICCIONI

PARCO CARDETO, SI CHIUDE IL 2022 E L’APERTURA SLITTA ANCORA: FOTOGALLERY

Si parla di un 3.250 euro più Iva per un totale di 3.965 euro. Motivo? «Interventi urgenti per il ripristino delle condizioni igienico-sanitari all’interno del PalaCardeto, in quanto la struttura era stata già realizzata dal concessionario uscente e colonizzata dai piccioni, con la conseguenza che occorre procedere tempestivamente agli interventi di pulizia del guano accumulato ed igienizzazione». Accettata l’offerta della Delta Service con via libera risalente a fine novembre. Da ricordare che di recente da palazzo Spada era arrivato l’ok per lavori aggiuntivi in carico alla Interamna Acciaio: spesa da 18 mila euro per l’installazione di reti anti volatili.