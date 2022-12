Terni, parco Cardeto: lo stato dell’arte a 27 mesi dalla consegna del cantiere – Gallery

Consegna dei lavori il 10 settembre 2020, via libera a sei ditte per il II lotto funzionale la scorsa primavera. Sono trascorsi oltre due anni dall’avvio dell’operazione di riqualificazione del parco ‘Bruno Galigani’ di Cardeto: tra nuovi appalti affidati, ritardi e problematiche di natura nazionale ed internazionale questa è la situazione allo stato attuale. Si parla di marzo/aprile 2023 per il completamento, a ridosso delle elezioni amministrative (di pari passo con il PalaTerni e qui ognuno si può fare la propria idea, d’altronde sono dinamiche pressoché ‘scontate’). Sarà la volta buona dopo i vari slittamenti? Da ricordare che ad aprile 2022, durante il sopralluogo con la I e II commissione congiunta, si era parlato di chance riapertura entro l’anno. Niente da fare.

