PalaTerni, doppia novità tra dehors e rampa. Pef invariato

di S.F.

Il PalaTerni al centro dell’attenzione per svariati motivi. In primis per l’aspetto gestionale/economico, poi per gli eventi da programmare, il trasferimento del mercatino da gennaio e anche per ulteriori novità legate all’ambito commerciale: riguardano Roadhouse, Billy Tacos e Unieuro con firma del dirigente ai lavori pubblici Piero Giorgini nella giornata di martedì.

PALATERNI, GESTIONE E INCOMPATIBILITÀ: IL PARERE DELLA TOMMASINI

AGOSTO 2023, L’ULTIMO COLLAUDO PER L’AREA COMMERCIALE

La prima novità approvata nell’ambito del rapporto tra il concessionario PalaTerni srl ed il Comune è lo sviluppo del dehors nell’area esterna di fronte a Roadhouse e Billy Tacos: il progetto è stato trasmesso lo scorso 3 novembre ed ora c’è il via libera dell’amministrazione. L’operazione non comporta alcuna modifica del piano economico-finanziario – già attenzionato da tempo – e non è previsto alcun onere a carico del Comune.

«IN POCHI HANNO CHIARA LA SITUAZIONE»

IL NODO TARIFFE ED IL COLLEGAMENTO CON ALTRE STRUTTURE

La rampa

Sempre la PalaTerni due settimane fa ha inviato l’istanza per realizzare una tettoia, una rampa pedonale per la consegna merci e di una ‘baia di carico’ prefabbricata a favore dell’area Unieuro: «Trattasi di mero prolungamento – si legge – della tettoia già autorizzata e realizzata sullo stesso prospetto». Per quel che concerne il resto sono «meri accorgimenti di miglioramento funzionale non incidenti sugli aspetti relativi al rispetto degli standard urbanistici».