PalaTerni, area commerciale: nuovo collaudo approvato

Area commerciale del PalaTerni, c’è una novità. Ben visibile già da tempo. Il dirigente ai lavori pubblici, Piero Giorgini, ha firmato l’approvazione del collaudo tecnico/amministrativo – con relativa dichiarazione per l’agibilità – riguardante l’edificio D4, vale a dire quello legato all’attività alimentare ‘Eurofocaccia’ a ridosso di Decathlon: è il passaggio necessario e propedeutico all’apertura, come accaduto per le altre strutture vicine. Il collaudo ha valore provvisorio e diventerà definitivo dopo due anni rispetto all’emissione. A stretto giro è atteso lo stesso step per il palasport in vista del mondiale paralimpico di scherma.

OTTOBRE 2022, L’INAUGURAZIONE DELL’AREA COMMERCIALE