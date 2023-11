PalaTerni, contratti e incompatibilità: ‘schiarita’ con parere della Tommasini

di S.F.

Uno scambio a tratti curioso e in altri divertente che ha coinvolto anche la segretaria generale Iole Tommasini. Giovedì pomeriggio a palazzo Spada si è tornati a parlare del PalaTerni, della futura gestione e del nodo incompatibilità del sindaco Stefano Bandecchi rispetto alla società Pala Ternana Eventi srl: protagonisti su tutti i consiglieri Francesco Filipponi (PD), Cinzia Fabrizi (FdI) ed il vicesindaco Riccardo Corridore (AP).

«IN POCHI HANNO CHIARA LA SITUAZIONE»

IL NODO TARIFFE ED IL COLLEGAMENTO CON ALTRE STRUTTURE

L’unico contratto

La base delle questioni sono le recenti dichiarazioni di Bandecchi in merito alla locazione del PalaTerni – con tanto di iniziative già in fase di programmazione – da parte della Pala Ternana Eventi che, come noto, è a lui riconducibile. Più che telegrafico Corridore nel replicare in prima battuta a Filipponi: «Esiste solo un contratto ed è quello tra il Comune e Salini». Vale a dire il concessionario, la Salc. «C’è incongruenza con le parole del sindaco del 7 settembre. Ora finalmente – la replica del capogruppo Dem – facciamo chiarezza rispetto all’esistenza di un unico contratto. Altri in essere non ce ne sono. Siamo soddisfatti». La parte più curiosa è la successiva.

«PALATERNI? SALINI ME LO HA AFFITTATO»

IL DEBUTTO DEL PALATERNI

Tommasini in azione

La seconda interrogazione sulla gestione – la prima era sulla concessione – la espone la Fabrizi: «Bandecchi ha dichiarato di aver firmato un contratto, ma l’assessore Schenardi disse di non aver ricevuto comunicazioni in merito. Poi il sindaco, visti i rilievi di incompatibilità sollevati, ha detto che avrebbe rinunciato. Il subappalto tra Salini e la Pala Ternana Eventi srl è effettivamente concluso? La società è ancora dell’imprenditore Bandecchi?». Quest’ultima domanda della dirigente scolastica fa scattare Corridore: «Può essere portata al question time una richiesta del genere, sulla sfera privata? Lo chiedo alla segretaria». La Tommasini dal canto suo è parsa un po’ stupita, poi la risposta: «Credo che la domanda sia stata fatta perché avrebbe dovuto prendere in affitto il palasport, non è generica». Chiuso il siparietto, si è tornati ai dettagli: «Non sussistono atti ufficiali – ha spiegato Corridore – per l’affidamento alla Pala Ternana Eventi. C’è stata una domanda, che io ritengo neanche adeguata, in cui Salini ha chiesto se ci fosse incompatibilità». Da quanto emerso – è stato messo a disposizione il documento, posato dallo stesso vicesindaco di fronte alla Fabrizi – la Tommasini ha reso un parere che, in sostanza, dice che ci sarebbe incompatibilità tra la locazione del PalaTerni tramite una società riconducibile a Bandecchi e il ruolo di sindaco. «Ma non c’è nessun tipo di contratto stipulato», ha puntualizzato il 55enne avvocato. Bandecchi non ha nessuna volontà né interesse a gestirlo. Lo affermiamo in modo irrevocabile. Preferisce fare il sindaco».

LA NASCITA DELLA PALA TERNANA EVENTI

14 SETTEMBRE, L’ANNUNCIO E LA STRETTA DI MANO PER LA GESTIONE

Il contratto preliminare

La Fabrizi non ha mollato, tutt’altro: «Il sindaco ci ha detto che aveva firmato un contratto con Salini. Quindi non era vero». Interessante il botta e risposta con Corridore: «No, disse che aveva un contratto preliminare e poi è stato risolto. Così ha perso la caparra da mezzo milione di euro». Chiusa l’ennesima contesa sul PalaTerni: «L’incompatibilità non l’ha inventata il centrodestra, ora viene chiarito che è la normativa», l’ultimo passaggio dell’esponente FdI. Da quanto appreso in ambito extrapolitico, al momento ci sono due possibilità per la gestione della struttura e, salvo sorprese, a gennaio ci saranno i primi eventi. Da vedere o meno se sarà Salini stesso a tirare avanti la storia.