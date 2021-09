PalaTerni: «Male la Lega che fa gazzarra. Serve unità»

di Alessandro Gentiletti

consigliere comunale Senso Civico

Sul PalaTerni il sindaco l’altro giorno ha riconosciuto il ruolo e il merito della precedente amministrazione. Sono stato il primo, nell’immediatezza, a dare atto dell’opportunità delle sue parole.

Avrebbero potuto essere il primo passo di una fase più dialogante. Invece la Lega ha preferito alzare subito la gazzarra, quasi a volerlo smentire e frenare, per continuare con la stantia e logora narrazione del diluvio prima di loro. Bene ha fatto la segreteria del Partito Democratico di Terni a reagire con fermezza e chiarezza alla nota delirante della Lega, usando parole chiare e dignitose, senza cedere alla provocazione.

Sono stato critico con la precedente amministrazione così come lo sono con quella attuale, ma la città quando si tratta di opere che sono di tutti deve collaborare ed essere unita.

I partiti che vogliono dividerla per non perdere le loro rendite di posizione fanno un torto alla città e faremo in modo che ne paghino il conto alle elezioni. La città non ha bisogno di avvelenatori di pozzi ma di avversari che non si facciano sconti e che in pochi momenti opportuni si riconoscano i reciproci meriti.