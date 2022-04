PalaTerni, piazzali e viabilità: subappalto da quasi 800 mila euro

di S.F.

Avanti con i lavori e con i subappalti. Prosegue l’attività al Foro Boario per la realizzazione del PalaTerni in vista dell’apertura prevista a questo punto tra la fine del 2022 e l’inizio del 2023: il 21 febbraio la Salc S.p.A. ha coinvolto nell’iter la Edil Moter srl di Guidonia, in provincia di Roma, e ora c’è il via libera da parte del dirigente comunale Piero Giorgini.

Cifra corposa

Il subappalto ha un valore complessivo di 772.500 euro e riguarda l’esecuzione delle sistemazioni esterne dei piazzali e della viabilità, nodo centrale – per lo più pensando a tutta la zona e non solo al Foro Boario – del progetto. L’ok della direzione lavori pubblici e manutenzioni è arrivato martedì mattina con la firma di Giorgini sul documento. Non l’unica mossa di giornata sul tema. Lo stesso architetto ha approvato un altro subappalto, questa volta relativo all’impianto aeraulico: c’è la Simait Service di Fiano Romano coinvolta.