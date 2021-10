Conferma per Valentino Filippetti (centrosinistra – ‘Parrano Bene Comune’) alle elezioni amministrative 2021: sarà lui il sindaco di Parrano per un altro quinquennio. Filippetti (254 voti pari all’85,52% – 7 seggi consiliari) ha superato Carlo Ceci (‘Noi no’, 43 voti pari al 14,48% – 3 seggi consiliari), rispettando le previsioni della vigilia. Su 483 elettori, hanno votato in 323 (66,87%); 20 le schede nulle, 6 bianche e nessuna contestata.

