Bettona, 48enne di Perugia finisce fuori strada e perde la vita

Una donna di 48 anni – Sabrina Betti, originaria di Perugia – ha perso la vita giovedì mattina per le conseguenze di un incidente stradale avvenuto a Passaggio di Bettona.

La dinamica dell’incidente

Si tratta di un incidente stradale autonomo. La donna ha perso il controllo dell’auto che stava guidando, finendo fuori strada e quindi ribaltandosi in un fosso adiacente la carreggiata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Assisi per estrarre il corpo della poveretta dalla vettura e le forze dell’ordine per ricostruire l’accaduto. I sanitari del 118 intervenuti non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della 48enne.

Articolo in aggiornamento