Furti nelle auto sul lungolago, arrestato un 33enne italiano

Weekend di sole in Umbria. Così in tanti ne hanno approfittato, cogliendo l’occasione delle riaperture, per una giornata in riva al lago. Ma quando si svegliano i vacanzieri si allertano anche i ladri.

Notato da un cittadino

Uno di loro, un 33enne italiano, aveva puntato le auto in sosta sul lungolago di Passignano sul Trasimeno. Ne ha aperte diverse, rovistando al loro interno e prendendo ciò che poteva avere un valore. Per fortuna lo ha notato una persona, che ha subito allertato i carabinieri che, dalla centrale di Città della Pieve, hanno inviato una pattuglia sul posto.

La telefonata ai carabinieri

I carabinieri sono rimasti in continuo contatto telefonico con l’uomo che aveva inviato la segnalazione, che non ha mai perso di vista il malvivente sino a quando i militari sono arrivati e lo hanno beccato all’opera; tecnicamente in flagranza di reato. Braccato dopo una breve fuga, è stato arrestato in via Marconi.

Il recupero della refurtiva

Per lui, l’accusa di furto aggravato continuato su autovetture. L’uomo, disoccupato, nato in Italia, senza fissa dimora, è noto alle forze di polizia. Addosso gli hanno trovato occhiali da sole, portafogli e vari oggetti di valore. La refurtiva è stata restituita ai legittimi proprietari, che hanno sporto querela per quanto subito.

La convalida dell’arresto

L’ arrestato è stato quindi condotto presso gli uffici della compagnia carabinieri di Città della Pieve, dopodiché, su disposizione dell’autorità giudiziaria, è stato trattenuto presso la camera di sicurezza, in attesa del giudizio per direttissima, che è stato celebrato lunedì. Convalidato l’arresto, è scattato l’obbligo di dimora.