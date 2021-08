Coppa Italia, il Perugia fa paura al Genoa ma cade nel finale: 3-2

Da valutare Carretta che ha preso una botta, in vista dell’esordio contro il Pordenone.

La partita

Nei primi 10 minuti un Perugia da stropicciarsi gli occhi mette alle corde il Genoa e lo beffa con due inserimenti che portano ai primi due gol, realizzati da Carretta al 2′ minuto (l’ex Ternana è abile a mettere dentro in tap-in dopo una respinta di Marchetti che rimpalla su un difensore dopo un doppio colpo di testa) e poi con Lisi al 10′, a chiusura della più classica azione da 3-5-2: cross di un esterno e chiusura dell’altro.

La partita cambia quando l’arbitro concede un rigore per mani di Burrai (dubbio, ma si può dare: mani a protezione del volto ma abbastanza alte) realizzato da Criscito e poi espelle Curato per fallo da ultimo uomo. Il Genoa pareggia nel finale di tempo con Hernani (incertezza di Chichizola), ma per tutta la ripresa non riesce a venire a capo di un Grifo tignoso e organizzato. Solo nel finale (all’84’) il gol di Kallon con un gran tiro a giro di sinistro. E Vano al 94′ per poco non realizzava il 3-3 di testa, ma la sua conclusione è finita fuori.

Alvini: «No comment sugli arbitri, soddisfatto dei miei»

«Abbiamo gestito bene la partita fino al momento del calcio di rigore, lì ci si è complicata, poi l’espulsione è un nostro regalo. Questi sono episodi che cambiano l’inerzia. Oggi è andata così, ma non voglio commentare l’operato dell’arbitro, tutti possono sbagliare. Rimane il rammarico per l’eliminazione che la squadra non meritava. Faccio i complimenti ai ragazzi che si stanno impegnando tanto».

Burrai: «Mi coprivo il viso…»

«Abbiamo giocato bene, tenendo il pallone, sfruttando gli spazi – dice Burrai – abbiamo fatto cose buone, ma c’è da migliorare visto che dovevamo essere più bravi a gestire i momenti della partita, ma lavoriamo durante la settimana proprio per questo: anche alla mia età c’è sempre da migliorare. Rigore? Mi coprivo il viso. I nomi non contano, contano la fame, la voglia, la volontà… e noi oggi lo abbiamo dimostrato».

Ballardini: «Bravo Perugia»

«Complimenti al Perugia che ha fatto una buona partita – dice a fine gara Ballardini, tecnico del Genoa – noi siamo stati volenterosi ma disordinati. Loro si vede che stanno bene, hanno una gamba più brillante della nostra».

Genoa-Perugia 3-2

Genoa: Marchetti, Sabelli, Vanheusden (47′ st Serpe), Criscito, Biraschi, Ekuban (1′ st Kallon), Bianchi (1′ st Destro), Sturaro (1′ st Pandev), Hernani (10′ st Rovella), Badelj, Cambiaso. A disp.: Andrenacci (GK), Masiello, Melegoni, Behrami, Buksa, Portanova, Ozyborra. All. Ballardini

Perugia: Chichizola, Carretta (42′ pt Angella), Burrai, Murano (21′ st Vano), Dell’Orco (37′ st Righetti), Vanbaleghem, Curado, Falzerano (21′ st Rosi), Kouan (21′ st Santoro), Sgarbi, Lisi. A disp.: Fulignati (GK), Moro (GK), Gyabuaa, Melchiorri, Sounas, Manneh, Bianchimano. All. Alvini

Arbitro: Rapuano di Rimini (Bresmes di Bergamo – Ceccon di Lovere) IV° ufficiale: Fiero di Pistoia – VAR: Banti di Livorno, AVAR: Raspolini di Livorno

Reti: 2′ pt Carretta, 11′ pt Lisi, 26′ pt (rig.) Criscito (G), 41′ pt Hernani (G), 42′ st Kallon (G)

Espulso: 39′ pt espulso Curado (P) per aver fermato in modo falloso una chiara occasione da rete.

Ammoniti: Burrai, Dell’Orco, Biraschi, Vanbaleghem, Pandev.