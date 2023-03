Nel pre Ternana-Bari è caos: invasione di un tifoso ospite e lancio di fumogeno alla Nord

Condividi questo articolo su

















Incredibile e grave quanto avvenuto a poco meno di trenta minuti – in stagione c’erano già stati guai in occasione della sfida con il Bari – dal calcio d’inizio di Ternana-Bari, fissato per le 16.15. Un tifoso ospite, tra lo sconcerto generale, ha scavalcato in solitaria il fossato per entrare sul terreno di gioco, poi si è diretto verso la curva Nord per lanciare un fumogeno. Nei secondi precedenti c’era stato il tentativo di dar fuoco allo striscione – i supporter di fede Fere stavano entrando in quel momento, distratti da ciò che stava accadendo sul piazzale esterno di fronte alle piscine – della Nord. Tutto studiato? Possibile. C’è stato infine il rapido rientro nel settore per i pugliesi, in curva Ovest. Indisturbato. Un fatto che di certo avrà conseguenze.