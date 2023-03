Tre punti fondamentali per la Ternana: Bari al tappeto con Partipilo

di Gianni Giardinieri

Comincia in un clima di tensione la partita tra Ternana e il Bari. Una mezz’ora prima del fischio iniziale un tifoso barese ha scavalcato il fossato della curva Ovest per andare a lanciare un petardo verso i tifosi rossoverdi stipati in curva Nord. Ternana che non vince da sette turni e con la consapevolezza di doversi guardare piú dalla zona salvezza che dalla zona promozione.

Primo tempo

Pronti via e subito chiari gli schieramenti: Ternana con il collaudato 3-4-1-2 e Bari che risponde con il 4-3-1-2. Cheddira e Schiedler le due punte pugliesi, Falletti e Partipilo quelle rossoverdi. Maita in cabina di regia per i ragazzi di Mignani e Palumbo per quelli di Lucarelli. I primi quindici minuti corrono veloci, senza occasioni ma con grande agonismo da entrambe le squadre. Occasione Bari al 17′, con Cheddira che raccoglie un cross dalla destra di Pucino e cerca fla spizzata, che trova ma in maniera imprecisa. Un minuto dopo é Botta a sfiorare il gol con un interno sinistro a giro che termina di poco fuori. Ma al 18′ è Partipilo a portare in vantaggio la Ternana con una bellissima azione corale, rifinita da Palumbo che mette un filtrante sul quale Coulibaly effettua un ‘velo’ che spiazza completamente la difesa barese e lascia Partipilo solo davanti a Caprile. Facile la conclusione dell’attaccante barese che insacca di sinistro. Ancora Cheddira al 24′, che di sinistro cerca il gol ma la palla esce di poco alla destra di Iannarilli, rimasto impietrito a guardare la traiettoria del pallone. Al 35′ Palumbo sventaglia da sinistra verso destra per Cassata, che scarica a Falletti: il cross è perfetto per la testa di Partipilo che però colpisce in modo impreciso e manda la palla sopra la traversa. Dopo tre minuti di recupero termina il primo tempo. Ternana convincente, a tratti brillante e brava a finalizzare, di fatto, l’unica vera occasione capitatele.

Secondo tempo

La prima occasione del secondo tempo é del Bari, che al 53′ trova con Schiedler l’esterno della rete, servito da un passaggio di Botta. La Ternana però risponde subito con una sgroppata impetuosa di Falletti (56′) che arriva sul fondo e mette una palla morbidissima in area sulla quale Corrado arriva in ritardo e il suo tiro viene respinto da un difensore del Bari. E sempre Falletti un minuto dopo scaglia un gran tiro dal limite dell’area che Caprile respinge a fatica. La parte centrale del secondo tempo vede il Bari prendere campo e la Ternana in difficoltà nelle uscite, ma la formazione di mister Mignani non riesce a rendersi particolarmente pericolosa. Grande occasione per il Bari, però, al minuto ottantadue, con Antenucci che dal limite dell’area lascia partire un sinistro velenoso sul quale Iannarilli compie una grande parata, resa ancor più difficile dal rimbalzo della palla di fronte al numero uno rossoverde. Ternana che non ci sta a subire troppo e negli ultimi cinque minuti del match si ributta nella metà campo avversaria, costruendo un paio di buone situazioni non concretizzate per la sola imprecisione nell’ultimo passaggio. In pieno recupero è Iannarilli a rischiare grosso, perdendo palla su una punizione altissima del Bari. Al termine di cinque, interminabili, minuti di recupero l’arbitro Di Bello fischia la fine della gara: la Ternana conquista tre punti importantissimi per il suo futuro, scacciando i fantasmi di una zona play out che prima di oggi era lontana soltanto tre punti e che invece ora torna alla più rassicurante quota di sei punti di vantaggio.

Tabellino

Ternana (3-5-2): Iannarilli, Diakité, Sorensen, Mantovani, Cassata, Di Tacchio, Coulibaly, Corrado, Palumbo (c), Partipilo, Falletti. All.: Cristiano Lucarelli

Bari (4-3-1-2): Caprile, Maita (c) , Botta, Cheddira, Zuzek, Vicari, Pucino, Scheidler, Ricci, Benedetti, Mallamo. All.: Michele Mignani

Arbitro: Marco Di Bello

Assistenti: Giovanni Baccini e Andrea Zingarelli

IV Ufficiale: Valerio Crezzini

Var: Lorenzo Maggioni

Avar: Matteo Gariglio

Marcatori: 19′ Partipilo (T)

Ammoniti: 34′ Maita (B); 51′ Vicari (B); 78′ Iannarilli (T)

Sostituzioni: 57′ Agazzi per Coulibaly (T); Antenucci, Morachioli e Bellomo per Schiedler, Botta e Mallamo (B); 63′ Benali per Maita (B); 74’Martella e Paghera per Falletti e Cassata (T); 75′ Esposito per Pucino (B); 80′ Donnarumma e Favilli per Partipilo e Palumbo (T)