Perde il controllo dell’auto fra Piediluco e Marmore e si ribalta: in ospedale

Incidente stradale autonono nella notte fra sabato e domenica, intorno alle ore 1.30, lungo la strada statale 79 fra Piediluco e Marmore, in zona Mezzelvetta. Un uomo al volante di un’autovettura Peugeot, che procedeva in direzione Terni, ne ha perso il controllo finendo per sbandare e ribaltarsi. Soccorso dal 118, è stato trasportato all’ospedale di Terni per le cure del caso. Il veicolo è andato distrutto. Sul posto, per i rilievi, sono intervenuti gli agenti della squadra Volante della questura di Terni. Con loro anche gli addetti di Area Sicura per il ripristino delle condizioni di sicurezza del manto stradale. Secondo quanto appreso, il conducente rimasto ferito è stato sottoposto ad accertamenti volti a determinare le condizioni in cui si è posto alla guida.

