Era andato a passeggio con il proprio cane, ma ha perso l’orientamento in un sentiero. Erano più o meno le 13.20 di domenica quando in località Gavelli, nel comune di Sant’Anatolia di Narco, quando sono scattate le ricerche dei vigili del fuoco di Perugia per il 71enne residente nel comune di Spoleto. Attivato anche elicottero di Arezzo Drago 53 che, una volta avvistato l’uomo, ha comunicato le coordinate alla squadra di terra permettendo il recupero. L’uomo è stato trovato in buone condizioni.

