Perseguita per un anno donna sposata: 40enne nei guai

Atti persecutori costanti per circa un anno nei confronti di una donna sposata – tifernate anche lei, poco più grande dello stalker – e con figli. Con tanto di minacce e ingiurie in luoghi pubblici alla presenza dei minori: per questo motivo per un 40enne di Città di Castello è scattato il divieto di avvicinamento dopo l’intervento dei carabinieri della locale stazione.

Gli appostamenti

L’uomo si muoveva con veri e propri appostamenti sotto l’abitazione e vicino al luogo di lavoro della vittima: quest’ultima era piombata in un grave stato di ansia e di paura, poi la richiesta di aiuto ai militari. A questo punto i carabinieri hanno attivato il ‘codice rosso’ per poi svolgere gli accertamenti del caso: scattato il provvedimento cautelare previsto in queste circostanze.