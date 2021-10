Perugia, aggredito con un manganello al volto: due denunce

Colpito al volto con un manganello durante una lite per futili motivi: è quanto accaduto ad un 21enne di Torgiano la sera dell’11 settembre scorso all’interno del locale notturno The Garden, lungo via Corcianese, a Perugia. Ad aggredirlo – secondo le indagini dei carabinieri di Castel del Piano, due albanesi di 18 e 24 anni, entrambi residenti nel capoluogo e noti alle forze dell’ordine. Era stato proprio il giovane italiano, subito dopo il fatto, a presentare denuncia presso il comando stazione. Sono state poi le immagini delle videocamere di sorveglianza e l’acquisizione delle testimonianze a permettere ai militari di identificare i due presunti aggressori. Lesioni personali in concorso l’accusa rivolta ad entrambi.

