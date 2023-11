Era in procinto di partorire ed a causa di un incidente è rimasta bloccata sul raccordo Perugia-Bettolle, all’altezza della galleria di Prepo. A soccorrere una 22enne ci ha pensato la polizia di Stato: la giovane non poteva muoversi in quanto ferma con l’autovettura in mezzo al traffico congestionato. Gli agenti hanno contattato il marito, e dopo averli tranquillizzati, hanno scortato l’auto fino all’ospedale Santa Maria della Misericordia, dove è stata poi affidata alle cure dei sanitari.

