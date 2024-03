Perugia: 24enne di Pantalla si toglie la vita nel centro storico

Tragedia all’alba di domenica a Perugia, dove una ragazza di neanche 25 anni di Pantalla (Todi) si è tolta la vita gettandosi dalle mura sovrastanti Porta Sole, nel centro storico dell’acropoli. Le ricerche della ragazza, che non rispondeva al telefono, erano partite qualche ora prima del drammatico ritrovamento, avvenuto alle 6 del mattino. I carabinieri – già al lavoro sul caso – avevano chiesto l’ausilio dei vigili del fuoco per l’attività in corso e la triangolazione dei ponti radio aveva ristretto l’area delle ricerche alla zona del parco Sant’Angelo. Poi, con lo svolgersi delle operazione, la tragedia si è materializzata in zona Porta Sole di fronte agli occhi dei soccorritori, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della ragazza. Sull’accaduto sono in corso indagini da parte dell’autorità giudiziaria di Perugia per ricostruire la drammatica vicenda in ogni suo dettaglio e tentare di capire le ragioni del gesto.

