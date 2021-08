Perugia, 29enne muore in un incidente stradale

Grave incidente stradale nella tarda mattinata di mercoledì nella zona Solfagnano, lungo la strada Tiberina nord, nel territorio comunale di Perugia. Un giovane di 29 anni residente residente in zona è finito con il proprio scooter contro un’autovettura. Le condizioni del ragazzo, in seguito all’impatto, sono apparse subito gravissime ai soccorritori che lo hanno trasportato all’ospedale ‘Santa Maria della Misericordia’ di Perugia dove gli è stato riscontrato un grave trauma cranico. Successivamente il 29enne è stato ricoverato in terapia intensiva ma, poco dopo, il suo cuore ha cessato di battere. Indagini sono in corso, da parte delle forze dell’ordine, per ricostruire la dinamica del sinistro.

Articolo in aggiornamento