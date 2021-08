Perugia, moto contro auto: Mattia muore a 29 anni

Grave incidente stradale nella tarda mattinata di mercoledì nella zona Solfagnano, lungo la strada Tiberina nord, nel territorio comunale di Perugia. Un giovane di 29 anni originario di Colombella e residente nella frazione perugina di Rancolfo, Mattia Romani, è finito con la propria moto contro un’autovettura, una Smart condotta da una donna di circa 25 anni che procedeva in direzione contraria e non avrebbe dato la precedenza al motociclo.

Nulla da fare

Le condizioni del ragazzo, in seguito all’impatto, sono apparse subito gravissime ai soccorritori che lo hanno trasportato all’ospedale ‘Santa Maria della Misericordia’ di Perugia dove gli è stato riscontrato un grave trauma cranico. Successivamente il 29enne è stato ricoverato in terapia intensiva ma, poco dopo, il suo cuore ha cessato di battere. Indagini sono in corso da parte delle forze dell’ordine, in particolare la polizia Locale, per ricostruire la dinamica del sinistro. Dell’accaduto è stata informata l’auttorità giudiziaria che nelle prossime ore disporrà l’autopsia sulla salma di Mattia Romani.

Il cordoglio del Comune: «Troppi incidenti gravi»

In una nota, l’amministrazione comunale di Perugia esprime «vivo e profondo cordoglio per la scomparsa del giovane residente a Colombella che, per cause ancora in corso di accertamento, alla guida di una moto si sarebbe scontrato con un’auto proveniente dalla direzione opposta di marcia. Alla sua famiglia – sottolinea l’amministrazione – va il nostro pensiero e la nostra vicinanza per l’irreparabile perdita. Di fronte a questa ennesima tragedia della strada vogliamo rivolgere il nostro accorato appello a tutti affinché osservino alla guida la massima prudenza. Preoccupano, infatti, il numero e la gravità dei sinistri occorsi nell’ultimo periodo. Pertanto riteniamo quantomai prioritario e necessario un momento di confronto tra tutti i soggetti preposti al fine di individuare le azioni più efficaci per prevenire ulteriori gravi episodi».