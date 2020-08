Perugia, 30enne suicida nell’albergo: tanti punti da chiarire

Un incontro erotico finito male in un albergo in zona Tre Archi, a Perugia, un suicidio senza ulteriori spiegazioni ‘esterne’ oltre alla volontà di colui che lo scorso 15 luglio si è tolto la vita o, forse, qualcos’altro che saranno le indagini a dover avallare o definitivamente escludere. La morte di Alessandro Mazzoni, 30enne di Torgiano, trovato senza vita – impiccato – nella struttura ricettiva del centro di Perugia, è all’attenzione della procura perugina e del sostituto Tullio Cicoria. E gli approfondimenti chiesti dai legali dei familiari – a riportare la notizia è il Corriere dell’Umbria – sono stati seguiti dalle decisioni dell’autorità giudiziaria che ha posto sotto esame il telefono del 30enne, le testimonianze raccolte dalla polizia e quindi gli accertamenti relativi all’autopsia, comprendi gli aspetti tossicologici.

C’è tanto ancora da capire

Secondo quanto riferito dal Corriere dell’Umbria, il 30enne torgianese frequentava una ragazza di origini iraniane la cui famiglia era decisamente contraria alla relazione. Iraniano anche il titolare della struttura alberghiera dove il ragazzo è stato trovato senza vita, in una dependance, insieme al suo cane che abbaiava disperato. Per i familiari del ragazzo, le incongruenze sono anche di carattere ‘tecnico’ e relative anche alla catenella a cui lo stesso avrebbe attaccato il guinzaglio dell’animale per suicidarsi: troppo leggera per sostenerne il peso. L’opzione dell’incontro sessuale finito male è invece legata tanto a messaggi Whatsapp acquisiti dalla procura e testimonianze, quanto al ritrovamento di indumenti intimi nella stanza d’albergo. In ogni caso le indagini sono assolutamente aperte e, in attesa anche dei riscontri tecnici, l’auspicio dei parenti del ragazzo è che venga fatta piena luce su tutti i passaggi poi sfociati nella tragica scoperta.