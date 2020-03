Perugia, 450 nati nei primi 3 mesi del 2020

La buona notizia arriva dalla struttura di ostetricia e ginecologia dell’ospedale di Perugia: i nati nel primo trimestre del 2020 sono stati 450. Un dato analogo a quello dello stesso periodo del 2019, che si chiuse con un incremento, seppur modesto. «Un risultato incoraggiante – lo definisce il direttore della struttura, Giorgio Epicoco -», in controtendenza con le nascite in Italia in costante calo». Nel mese di marzo le nascite sono state 152. L’ultimo nato, alle 5.25 di domenica mattina, si chiama Federico, pesa kg 3.460 ed è il primogenito di una coppia, Sara e Fabio, residente in provincia di Perugia. Hanno assistito al parto le ostetriche Antonella Allegrucci e Lara Luchetti.

