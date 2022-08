Perugia, 55enne aggredito all’esterno di una discoteca: giovane denunciato

Doveva uscire dal parcheggio di una discoteca e ha notato un’auto che ostruiva il passaggio. Ha lampeggiato e suonato per attirare l’attenzione e, come risultato, ha ottenuto un’aggressione da parte più persone: è successo a Ponte San Giovanni e la polizia di Stato, a giorni di distanza, è riuscita a risalire ad uno dei protagonisti. Si tratta di un 23enne polacco.

I fatti: l’attacco

L’uomo ha riferito di essere stato attaccato da cinque persone dopo che aveva fatto notare che la loro auto ostruiva l’uscita dal parcheggio. Sono scesi dal veicolo e, dopo averlo avvicinato, hanno iniziato a colpire il mezzo con attrezzi in metallo: in frantumi il lunotto posteriore ed i finestrini, con tanto di danneggiamento alla carrozzeria. A questo punto il 55enne – la sua nottata è proseguita in ospedale per le cure del caso – ha deciso di scendere e in pochi secondi è stato aggredito dal gruppo. Poi tutti in fuga.

Denunciato un giovane

Il 55enne ha denunciato il tutto ed a stretto giro gli agenti sono risaliti ad un classe ’99 polacco: «Raggiunta la residenza del 23enne, gli operatori hanno notato – spiega la questura di Perugia – nelle pertinenze dell’abitazione, una moto di grossa cilindrata con la targa rimossa. Insospettiti, hanno effettuato alcune verifiche sul numero di telaio riscontrando che il veicolo era oggetto di furto». Per lui c’è la denuncia per lesioni aggravate, danneggiamento e ricettazione.