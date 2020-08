Perugia, Angella out. Ma Oddo ci sarà?

Stagione finita per Gabriele Angella. Il comunicato del giudice sportivo ha confermato quanto si temeva dopo la sua espulsione diretta a Venezia: due giornate di squalifica per il difensore centrale che, fino all’ultima settimana, era amuleto sia di Oddo che di Cosmi. Nel contempo la Lega B ha comunicato date ed orari del playout: il Grifo scenderà in campo lunedì 10 agosto – come anticipato c’è il rinvio rispetto alla data originaria, il 7, per la discussione del ricorso del Trapani al Collegio di garanzia del Coni – e venerdì 14 con calcio d’inizio alle 21.

Evaporato anche il mito di Angella

Con lui non si subiva quasi mai gol e infatti sia Oddo sia Cosmi per tutto il campionato hanno fatto riferimento alle sue numerose assenze per infortunio per spiegare i passaggi a vuoto in campionato. Invece, nelle ultime due, il Perugia ha preso 5 gol – 3 dal Venezia, 2 dal Trapani (non esattamente due corazzate) – con l’ex difensore dell’Udinese regolarmente in campo. Un aspetto che, oltre ai tifosi, ha sicuramente fatto innervosire pure lui, che infatti è crollato mentalmente dando un calcione a un avversario.

La bomba di Di Marzio: «La società sta riflettendo»

«Nelle prossime ore – scrive il sito di Gianluca Di Marzio – verrà fatta un’analisi della situazione e potrebbero essere prese decisioni importanti. Non è escluso al momento un nuovo cambio in panchina, con un ritorno di Serse Cosmi». L’allenatore perugino era stato esonerato due settimane fa dopo il pareggio interno contro la Cremonese. Al suo posto era tornato Massimo Oddo, che aveva guidato il club per tutto il girone di andata. Un cambiamento che non ha dato i frutti sperati: una vittoria e due sconfitte, l’ultima contro il Venezia. Un pareggio avrebbe salvato gli umbri, che adesso invece dovranno affrontare – salvo ricorso del Trapani – una doppia sfida col Pescara per salvarsi.