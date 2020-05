Raccordo Perugia, muore centauro di 41 anni

É un uomo di 41 anni residente a Colle Umberto (Perugia) il centauto morto nell’incidente stradale accaduto venerdì pomeriggio intorno alle 17.30 lungo il raccordo Perugia-Bettolle, fra gli svincoli di Olmo e Ferro di Cavallo in direzione Ponte San Giovanni. Fatale per il 41enne l’impatto fra la moto su cui era in sella e un furgone. Il conducente di quest’ultimo veicolo è stato invece trasportato in ospedale, dove si trova in osservazione breve, sotto shock. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia Stradale, i vigili del fuoco di Perugia, gli addetti Anas e gli operatori del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. Il traffico è stato temporaneamente interrotto per consentire soccorsi e rilievi.

Articolo in aggiornamento