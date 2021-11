Perugia-Bettolle, schianto notturno: muore a 37 anni

Un decesso ed un ferito trasportato in ospedale al ‘Santa Maria della Misericordia’. Questo l’esito di un tragico incidente avvenuto poco prima delle 22 lungo la Perugia-Bettolle, non distante dall’uscita per Magione in direzione Siena: due le auto (una finita ribaltata al centro della carreggiata) coinvolte, con la vittima 37enne di nazionalità tunisina e la persona rimasta ferita – un 34enne di origini marocchine, per lui 30 giorni di prognosi a causa di un politrauma – che erano nella stessa autovettura. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, la polizia Stradale per la gestione della viabilità ed i vigili del fuoco. Il raccordo è stato temporaneamente chiuso al traffico.

Condividi questo articolo su